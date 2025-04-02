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Жителя Ижевска задержали по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Удмуртской Республике предотвратили теракт в образовательном учреждении. Об этом 2 апреля сообщается в пресс-релизе.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что житель Ижевска собирался совершить вооруженное нападение и с этой целью купил компоненты для изготовления взрывного устройства, подготовил некий «манифест» с описанием мотивов планируемых действий и намеревался приобрести огнестрельное оружие.

«Подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике, в связи с чем его незаконные действия не были доведены по не зависящим от него обстоятельствам», — сказано в сообщении ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»).

Ранее, 28 марта, сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в административном здании в Москве, который планировал совершить завербованный злоумышленник по заданию спецслужб Украины. Возбуждено уголовное дело.