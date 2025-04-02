В Грузии задержан гражданин Беларуси за хранение наркотиков в особо крупном размере

«Сотрудники районного управления Зугдиди департамента полиции Самегрело — Земо Сванети МВД в результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержали гражданина Республики Беларусь 1990 года рождения», — отмечается в сообщении.
В ходе личного досмотра задержанного и его транспортного средства сотрудниками правоохранительных органов в качестве вещественных доказательств было изъято наркотическое средство метадон в особо крупном размере — 91 упаковка.
Начато расследование по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере. Данное преступление карается лишением свободы сроком до 20 лет или пожизненным заключением.