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В Ташкенте раскрыта коррупционная схема: юрисконсульт хокимията вымогал $70 тысяч у иностранца

Vaib.uz (Узбекистан. 2 апреля). В столице Узбекистана разоблачена очередная коррупционная схема с участием должностных лиц.

Источник: AP 2024

Как стало известно, юрисконсульт юридического управления хокимията Ташкента вымогал у иностранного гражданина $70 тысяч взятки — что составляет 10% от суммы компенсации в размере 8,8 миллиарда сумов, которую государство должно было выплатить иностранцу за снос принадлежащей ему недвижимости.

Согласно судебному решению, эти деньги подлежали выплате за отчуждение объекта недвижимости в государственных интересах. Однако юрист решил воспользоваться ситуацией и через своего знакомого, выступившего посредником, выдвинул требование: либо иностранный гражданин отдаёт 10% от суммы, либо юрист инициирует кассационную жалобу от имени хокимията, чтобы добиться пересмотра оценки и снижения размера компенсации.

Благодаря совместной операции Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, посредник был задержан с поличным при получении денег.

В ходе допроса задержанный признался, что ранее уже передал юрисконсульту $50 тысяч, а ещё $15 тысяч собирался передать позже. $5 тысяч он планировал оставить себе в качестве «вознаграждения» за посреднические услуги.

Оперативные мероприятия были продолжены, и в момент передачи оставшихся $15 тысяч юрисконсульт также был задержан.

Кроме того, выяснилось, что из ранее полученных денег юрист передал $10 тысяч сотруднику Главного управления экономики и финансов Ташкента, чтобы тот поспособствовал ускорению выплаты компенсации.

На основании этих показаний указанный специалист также был задержан. В ходе следствия юрисконсульт добровольно сдал $40 тысяч, а специалист — $10 тысяч.

В настоящее время по делу ведётся расследование, возбуждено уголовное дело по статьям за мошенничество и дачу взятки.