Шесть лесных пожаров на площади 18 га ликвидировано в Челябинской области

«Сейчас особенно важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу, а также при проведении работ на приусадебных участках. Достаточно малейшего источника огня для возникновения очень серьезных последствий», — сказал начальник ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.