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Шесть лесных пожаров на площади 18 га ликвидировано в Челябинской области

Шесть лесных пожаров ликвидировано в Челябинской области с начала весны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

«Шесть возгораний на площади более 18 гектаров произошли на территории Чебаркульского, Увельского, Кунашакского и Брединского лесничеств», — сообщает ГУ лесами.

Все пожары потушены в первые сутки.

Напомним, губернатор Алексей Текслер подписал постановление об установлении на территории региона пожароопасного сезона с 26 марта.

«Сейчас особенно важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу, а также при проведении работ на приусадебных участках. Достаточно малейшего источника огня для возникновения очень серьезных последствий», — сказал начальник ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Выявлено уже несколько предполагаемых виновников в возникновении лесных пожаров.