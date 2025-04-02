Шесть лесных пожаров на площади 18 га ликвидировано в Челябинской области

«Шесть возгораний на площади более 18 гектаров произошли на территории Чебаркульского, Увельского, Кунашакского и Брединского лесничеств», — сообщает ГУ лесами.
Все пожары потушены в первые сутки.
Напомним, губернатор Алексей Текслер подписал постановление об установлении на территории региона пожароопасного сезона с 26 марта.
«Сейчас особенно важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу, а также при проведении работ на приусадебных участках. Достаточно малейшего источника огня для возникновения очень серьезных последствий», — сказал начальник ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.
Выявлено уже несколько предполагаемых виновников в возникновении лесных пожаров.