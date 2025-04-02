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На предприятии в Башкирии рабочий умер от удара доски

В Башкирии 60-летнего рабочего убило деревянной доской.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда Башкирии начала расследование смертельного несчастного случая на предприятии «Обзор» в Иглинском районе. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В минувший четверг, 27 марта, 60-летний рабочий погиб во время сортировки и подачи горбыля в станок. После загрузки заготовки в механизм произошел ее внезапный выброс. Деревянная доска ударила мужчину в живот, из-за чего он умер на месте.

Специалисты Гострудинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка соблюдению норм охраны труда на предприятии.

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