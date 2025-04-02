На предприятии в Башкирии рабочий умер от удара доски

В минувший четверг, 27 марта, 60-летний рабочий погиб во время сортировки и подачи горбыля в станок. После загрузки заготовки в механизм произошел ее внезапный выброс. Деревянная доска ударила мужчину в живот, из-за чего он умер на месте.