В Минске задержали двух владельцев онлайн-наркошопа

Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН задержали двух владельцев онлайн-магазина по продаже марихуаны и гашиша в даркнете. Установлено, что неработающий 24-летний житель Минского района создал магазин в даркнете и предложил подработку знакомому 21-летнему минчанину, который также официально не был трудоустроен.
Фигуранты забирали крупные партии марихуаны и гашиша из тайников, фасовали его на мелкие дозы и оставляли в закладках на территории Минского района. В квартире, которую фигуранты арендовали для этих целей, изъято более 200 г марихуаны.
Интернет-магазин ликвидирован. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.