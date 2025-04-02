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В Минске задержали двух владельцев онлайн-наркошопа

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры в Минске задержали двух владельцев онлайн-наркошопа. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН задержали двух владельцев онлайн-магазина по продаже марихуаны и гашиша в даркнете. Установлено, что неработающий 24-летний житель Минского района создал магазин в даркнете и предложил подработку знакомому 21-летнему минчанину, который также официально не был трудоустроен.

Фигуранты забирали крупные партии марихуаны и гашиша из тайников, фасовали его на мелкие дозы и оставляли в закладках на территории Минского района. В квартире, которую фигуранты арендовали для этих целей, изъято более 200 г марихуаны.

Интернет-магазин ликвидирован. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.