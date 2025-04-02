В Минске задержали двух владельцев онлайн-наркошопа

Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН задержали двух владельцев онлайн-магазина по продаже марихуаны и гашиша в даркнете. Установлено, что неработающий 24-летний житель Минского района создал магазин в даркнете и предложил подработку знакомому 21-летнему минчанину, который также официально не был трудоустроен.