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Сутенершу для гендеректора ЧЭМК отпустили домой

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля, ФедералПресс. Сообщницу бывшего гендиректора ЧЭМК Дарью Филичкину признали виновной и дали три года колонии общего режима. Однако наказание отсрочили.

Источник: РИА "Новости"

«До 14 лет я с ребенком, после 14 лет я отбываю свое наказание», — сказала Филичкина во время суда.

Судья пояснила: если женщина совершит новое преступление, срок к трем годам лишения свободы добавится. Также при уклонении от родительских обязанностей органы опеки вправе требовать отмены отсрочки. После достижения ее ребенком 14 лет можно ходатайствовать о смягчении или снятии наказания.

Напомним, в июне 2023 года задержали 72-летнего Павла Ходоровского — гендиректора ЧЭМК. Его обвиняют в сексуальной связи с двумя несовершеннолетними: 16-летней девушкой, оказывавшей услуги за деньги, и девочкой младше 16 лет, с которой он совершал развратные действия. По данным источников, Ходоровский платил школьницам по 10−15 тысяч рублей за встречу. Филичкину, помогавшую сводить девочек с управленцем, арестовали одновременно с ним.