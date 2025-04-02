Сутенершу для гендеректора ЧЭМК отпустили домой

Напомним, в июне 2023 года задержали 72-летнего Павла Ходоровского — гендиректора ЧЭМК. Его обвиняют в сексуальной связи с двумя несовершеннолетними: 16-летней девушкой, оказывавшей услуги за деньги, и девочкой младше 16 лет, с которой он совершал развратные действия. По данным источников, Ходоровский платил школьницам по 10−15 тысяч рублей за встречу. Филичкину, помогавшую сводить девочек с управленцем, арестовали одновременно с ним.