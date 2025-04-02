В Ростовской области глава фирмы получил срок за обман оборонного предприятия

В Ростовской области руководитель коммерческой компании был осужден за мошенничество при выполнении заказа для оборонного предприятия. Об этом сообщает УФСБ России по региону.
По данным следствия, глава ООО организовал поставку станков, но они были изготовлены не в России, как требовалось по договору, а в КНР. В результате коммерческая структура незаконно получила около 5 млн рублей бюджетных средств, выделенных оборонному заводу в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
Азовский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Также мужчине запретили в течение двух лет занимать управленческие должности. Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее в Ростовской области раскрыли мошенничество с жилищными сертификатами, предназначенными для поддержки переселенцев из Херсонской области.