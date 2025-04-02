В Ростовской области глава фирмы получил срок за обман оборонного предприятия

По данным следствия, глава ООО организовал поставку станков, но они были изготовлены не в России, как требовалось по договору, а в КНР. В результате коммерческая структура незаконно получила около 5 млн рублей бюджетных средств, выделенных оборонному заводу в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».