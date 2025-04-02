Краснов: волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море

«Комплексно отреагировали на ситуацию, связанную с разливом нефтепродуктов в акватории Азовского и Черного морей. Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. Мы добились увеличения группировки сил реагирования до 10 тысяч человек. Президенту было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня», — сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
По его словам, прокуроры сейчас контролируют утилизацию загрязненных грунтов и подъем затонувших судов.
Ранее на итоговой коллегии ведомства Краснов заявил, что Генпрокуратура проверит МЧС РФ и его подразделения из-за вскрытых просчетов в организации защиты населения и территорий после ЧП с танкерами в Черном море.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.