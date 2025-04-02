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Минчанин может сеть на 15 лет за месяц незаконной подработки

Милиция задержала минчанина, ему грозит до 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин может сеть на 15 лет за месяц незаконной подработки. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что специалистами наркоконтроля был задержан 31-летний житель Минска. Удалось установить, что менее месяца назад мужчина нашел преступную подработку в интернете. Первым заданием фигуранта было размещение закладок в Минске. После этого он поехал в Витебскую область.

В МВД обратили внимание, что в лесу Витебского района задержанный забрал оптовую партию «товара». В съемной квартире он расфасовал его на мелкие партии и раскладывал на территории города.

В пресс-службе добавили, что по месту проживания и в тайниках милиция нашла и изъяла примерно килограмм особо опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Минчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Тем временем в Минске милиция задержала повара заведения из-за тайника в изголовье кровати.

Кроме того, литовец может сесть на 10 лет., ввезя в Беларусь опасный порошок в «киндерах».

А еще НЦЗПД предупредил белорусов о мошенниках, подделавших сайт популярной сети белорусских аптек: «Предлагают заполнить форму для скидки на весь ассортимент лекарств».