Минчанин может сеть на 15 лет за месяц незаконной подработки

В сообщении сказано, что специалистами наркоконтроля был задержан 31-летний житель Минска. Удалось установить, что менее месяца назад мужчина нашел преступную подработку в интернете. Первым заданием фигуранта было размещение закладок в Минске. После этого он поехал в Витебскую область.