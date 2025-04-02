Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беременная женщина умерла в Шуйской больнице: Минздрав начал расследование

Отстранены руководители медучреждения, проводится мониторинг всей системы родовспоможения в Жамбылской области.

Источник: EL.kz

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК инициировал расследование по факту материнской смертности в Шуйском районе Жамбылской области, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Минздрав РК.

К проверке привлечены независимые эксперты, предметом расследования стала деятельность районной поликлиники и межрайонной центральной больницы. В связи с инцидентом главный врач и заведующий родильным отделением отстранены от занимаемых должностей на период проведения расследования. Как уточнили в министерстве, «в отношении других лиц, допустивших нарушение стандартов и правил оказания медицинской помощи, будут также приняты меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения».

Исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения Жамбылской области Ерлан Мусабаев привлечён к дисциплинарной ответственности — ему вынесен строгий выговор. В министерстве заявили, что принимают ситуацию под личный контроль.

Министр здравоохранения обсудила с акимом Жамбылской области первоочередные шаги по улучшению качества медицинской помощи в регионе, в том числе — в службе родовспоможения. В целях оперативного реагирования поручено провести выездное заседание Координационного совета по охране здоровья матери и ребёнка под председательством вице-министра Ерлана Нурлыбаева. Заседание пройдёт в Таразе и станет площадкой для выработки мер по устранению выявленных проблем.

Дополнительно Министерством инициирован масштабный мониторинг всех организаций родовспоможения Жамбылской области с целью выявления и устранения нарушений медицинских стандартов. Также принято решение о переводе коек родильного отделения Шуйской многопрофильной больницы на уровень центральной районной больницы, соответствующей II уровню регионализации акушерско-гинекологической помощи.