Беременная женщина умерла в Шуйской больнице: Минздрав начал расследование

К проверке привлечены независимые эксперты, предметом расследования стала деятельность районной поликлиники и межрайонной центральной больницы. В связи с инцидентом главный врач и заведующий родильным отделением отстранены от занимаемых должностей на период проведения расследования. Как уточнили в министерстве, «в отношении других лиц, допустивших нарушение стандартов и правил оказания медицинской помощи, будут также приняты меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения».