Беременная женщина умерла в Шуйской больнице: Минздрав начал расследование

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК инициировал расследование по факту материнской смертности в Шуйском районе Жамбылской области, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Минздрав РК.
К проверке привлечены независимые эксперты, предметом расследования стала деятельность районной поликлиники и межрайонной центральной больницы. В связи с инцидентом главный врач и заведующий родильным отделением отстранены от занимаемых должностей на период проведения расследования. Как уточнили в министерстве, «в отношении других лиц, допустивших нарушение стандартов и правил оказания медицинской помощи, будут также приняты меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения».
Исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения Жамбылской области Ерлан Мусабаев привлечён к дисциплинарной ответственности — ему вынесен строгий выговор. В министерстве заявили, что принимают ситуацию под личный контроль.
Министр здравоохранения обсудила с акимом Жамбылской области первоочередные шаги по улучшению качества медицинской помощи в регионе, в том числе — в службе родовспоможения. В целях оперативного реагирования поручено провести выездное заседание Координационного совета по охране здоровья матери и ребёнка под председательством вице-министра Ерлана Нурлыбаева. Заседание пройдёт в Таразе и станет площадкой для выработки мер по устранению выявленных проблем.
Дополнительно Министерством инициирован масштабный мониторинг всех организаций родовспоможения Жамбылской области с целью выявления и устранения нарушений медицинских стандартов. Также принято решение о переводе коек родильного отделения Шуйской многопрофильной больницы на уровень центральной районной больницы, соответствующей II уровню регионализации акушерско-гинекологической помощи.