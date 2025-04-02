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В Ростовской области мужчина убил пенсионера топором

Он позже сам пошёл в полицию и сдался.

В Родионово-Несветайском районе арестовали местного жителя, который убил топором пожилого мужчину. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области. Трагедия произошла 28 марта в слободе Барило-Крепинская. По версии следствия, 53-летний мужчина и его 70-летний знакомый находились в тот момент дома. Они поругались. Обвиняемый схватил топор, ударил им оппонента и убежал.

Позже потерпевшего обнаружил сын. Пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии, но в больнице он скончался.

После этого обвиняемый сам пошёл в полицию и сдался. Его заключили под стражу.

Проводится расследование.