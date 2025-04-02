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В Бобруйске покупатель потушил пожар в магазине

2 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске покупатель потушил пожар в магазине. Об этом БЕЛТА рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

О пожаре в одном из магазинов в Бобруйске спасателям сообщила продавец-консультант днем 1 апреля. Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили незначительное задымление. Люди, находившиеся в магазине, уже успели покинуть его. В момент инцидента в помещении находились четыре человека: два продавца, заведующая магазином и один покупатель.

Неожиданным героем этого дня стал покупатель, который самостоятельно ликвидировал пожар до прибытия спасателей. Он использовал порошковый огнетушитель, который находился в магазине. Благодаря оперативным действиям мужчины удалось избежать серьезных последствий. После успешного тушения пожара покупатель поспешил по своим делам.

В результате пожара поврежден товар на площади 0,5 кв.м и потолочный светильник, закопчен потолок.

Специалисты продолжают работу по установлению причины пожара. Не исключено, что к загоранию могло привести короткое замыкание светильника.