В Бобруйске покупатель потушил пожар в магазине

О пожаре в одном из магазинов в Бобруйске спасателям сообщила продавец-консультант днем 1 апреля. Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили незначительное задымление. Люди, находившиеся в магазине, уже успели покинуть его. В момент инцидента в помещении находились четыре человека: два продавца, заведующая магазином и один покупатель.
Неожиданным героем этого дня стал покупатель, который самостоятельно ликвидировал пожар до прибытия спасателей. Он использовал порошковый огнетушитель, который находился в магазине. Благодаря оперативным действиям мужчины удалось избежать серьезных последствий. После успешного тушения пожара покупатель поспешил по своим делам.
В результате пожара поврежден товар на площади 0,5 кв.м и потолочный светильник, закопчен потолок.
Специалисты продолжают работу по установлению причины пожара. Не исключено, что к загоранию могло привести короткое замыкание светильника.