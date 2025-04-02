В Бобруйске покупатель потушил пожар в магазине

О пожаре в одном из магазинов в Бобруйске спасателям сообщила продавец-консультант днем 1 апреля. Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили незначительное задымление. Люди, находившиеся в магазине, уже успели покинуть его. В момент инцидента в помещении находились четыре человека: два продавца, заведующая магазином и один покупатель.