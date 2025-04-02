Мать из Прикамья била и кусала 11-летнего сына, просившего у неё внимания

Инцидент с 31-летней женщиной произошёл в городе Кизел. 11-летний сын женщины обратился к своему отцу и бабушке и рассказал об истязании со стороны матери. Когда мальчик просил уделить ему внимание, мать раздражалась и била его руками. В один момент женщина даже укусила собственного ребёнка за щёку. Узнав о насилии, отец мальчика забрал его у матери и развёлся с ней.