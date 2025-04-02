Мать из Прикамья била и кусала 11-летнего сына, просившего у неё внимания

Мать из Пермского края била и кусала своего 11-летнего сына, который просил у неё внимания, рассказывает региональное ГУФССП.
Инцидент с 31-летней женщиной произошёл в городе Кизел. 11-летний сын женщины обратился к своему отцу и бабушке и рассказал об истязании со стороны матери. Когда мальчик просил уделить ему внимание, мать раздражалась и била его руками. В один момент женщина даже укусила собственного ребёнка за щёку. Узнав о насилии, отец мальчика забрал его у матери и развёлся с ней.
Как рассказал мужчина впоследствии, на протяжении двух лет после происшествия ребёнок вынужден находиться под наблюдением врачей из-за сильных головных болей. В суде женщина была признана виновной по статье УК РФ «Истязание».
Избивавшей ребёнка матери назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Кроме того, инстанция назначила женщине выплату компенсации в 40 тысяч рублей в пользу сына. Решение суда было направлено судебным приставам по Кизелу и Александровску.
Сотрудники ГУФССП Пермского края уведомили мать о долге, а когда она не погасила задолженность в срок, арестовали её банковские счета, ограничили право выезда за границу и обратили взыскание на зарплату женщины. В результате ребёнок полностью получит деньги.