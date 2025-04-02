Врач-педиатр Ивано-Матренинской детской больницы погибла в ДТП

Татьяна Зырянова выросла в семье врачей. Ее родители — Владилен Ярославцев был профессором ИГМИ, а Валентина Ярославцева преподавала в медицинском училище. Сестра погибшей — профессор кафедры психологии ИГУ. В 1983 году Татьяна Зырянова окончила мединститут по специальности «Лечебное дело», в 1985 году прошла интернатуру на кафедре детских болезней ИГМИ по специальности «Врач-педиатр». В 1987 году она окончила клиническую ординатуру при кафедре детских болезней ИГМИ по специальности «Врач-педиатр».