Врач-педиатр Ивано-Матренинской детской больницы погибла в ДТП

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр детской поликлиники Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска Татьяна Зырянова погибла в ДТП в возрасте 64 лет. Трагедия произошла накануне, 1 апреля, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) медицинского учреждения.
Татьяна Зырянова выросла в семье врачей. Ее родители — Владилен Ярославцев был профессором ИГМИ, а Валентина Ярославцева преподавала в медицинском училище. Сестра погибшей — профессор кафедры психологии ИГУ. В 1983 году Татьяна Зырянова окончила мединститут по специальности «Лечебное дело», в 1985 году прошла интернатуру на кафедре детских болезней ИГМИ по специальности «Врач-педиатр». В 1987 году она окончила клиническую ординатуру при кафедре детских болезней ИГМИ по специальности «Врач-педиатр».
«Татьяна Владиленовна была не только выдающимся врачом, но и преданными другом. Ее любовь к медицине и готовность помогать другим были вдохновением для всех вокруг. Преждевременный уход из жизни оставляет огромную пустоту в наших сердцах и медицинском сообществе», — говорится в сообщении.
В 1988 году Татьяна Зырянова начала трудиться в должности врача-педиатра в детской поликлинике № 1. С 1990 по 2017 год она занимала должность ассистента кафедры педиатрии ИГМИ, а также преподавателя Института сестринского образования. Женщина защитила кандидатскую диссертацию в 2000 году.
Прощание с погибшей пройдет с 12.00 до 13.00 5 апреля в ритуальном зале по адресу: Иркутск, ул. Боткина, 10 д.