В Башкирии с 3 апреля открывается пожароопасный сезон в лесах.

С 3 апреля в Башкирии открывают пожароопасный сезон в лесах. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.
«С учетом повышения температуры воздуха, наличием возгораний сухой травы на сопредельных территориях и фиксацией средствами космического мониторинга термических точек, с 3 апреля открываем пожароопасный сезон в лесах, также с 1 мая предлагаем ввести особый противопожарный режим в лесах Республики Башкортостан», — заявил министр.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил готовить материалы, чтобы с 1 мая ввести особый противопожарный режим.
«По предварительным прогнозам Росгидромета и Авиалесоохраны, на территории отдельных районов республики в период с мая по сентябрь прогнозируется высокий класс пожарной опасности. Поэтому наша основная задача — быть готовыми к любому развитию ситуации. Для обеспечения пожарной безопасности в лесах республики утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на 2025 год, предусматривающий привлечение сил и средств в количестве 11,5 тыс. человек и 3,3 тыс. единиц техники», — сказал Марат Шарафутдинов.
Председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов также добавил, что для тушения ландшафтных пожаров определена группировка сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в составе более 7,5 тысячи человек и более 1 тысячи единиц техники.
«На базе нашего подведомственного учреждения противопожарной службы республики ежегодно создается оперативный штаб, задачей которого является координация обеспечения нужд пожаротушения дополнительной техникой, пожарно-техническим вооружением и волонтёрами. В рамках этой работы 55 муниципалитетов заключили соглашения о привлечении к тушению ландшафтных пожаров специализированной техники организаций. Кроме того, на круглосуточном дежурстве находится пожарно-спасательный вертолет Ка-32, который уже доказал свою эффективность в прошлые сезоны. Общий налет вертолета с начала эксплуатации составил уже более 450 часов. Было совершено 365 сбросов воды, общим объемом более 1 тысячи тонн», — сообщил Кирилл Первов.