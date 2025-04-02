В Башкирии с 3 апреля открывается пожароопасный сезон в лесах.

«На базе нашего подведомственного учреждения противопожарной службы республики ежегодно создается оперативный штаб, задачей которого является координация обеспечения нужд пожаротушения дополнительной техникой, пожарно-техническим вооружением и волонтёрами. В рамках этой работы 55 муниципалитетов заключили соглашения о привлечении к тушению ландшафтных пожаров специализированной техники организаций. Кроме того, на круглосуточном дежурстве находится пожарно-спасательный вертолет Ка-32, который уже доказал свою эффективность в прошлые сезоны. Общий налет вертолета с начала эксплуатации составил уже более 450 часов. Было совершено 365 сбросов воды, общим объемом более 1 тысячи тонн», — сообщил Кирилл Первов.