Девушка и восьмимесячная девочка пострадали в ДТП под Воронежем

Авария произошла накануне, 1 апреля, на 26-м километре автодороги «село Семилуки — село Землянск» в Семилукском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
За рулем «Ford Focus» находился 27-летний местный житель. Во время движения он не учел дорожные и погодные условия, из-за чего не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого автомобиль перевернулся.
В ДТП пострадали 24-летняя и восьмимесячная пассажирки легковушки. Они получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.