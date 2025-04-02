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Девушка и восьмимесячная девочка пострадали в ДТП под Воронежем

Авария произошла в Семилукском районе.

Источник: Полиция Воронежской области

Авария произошла накануне, 1 апреля, на 26-м километре автодороги «село Семилуки — село Землянск» в Семилукском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

За рулем «Ford Focus» находился 27-летний местный житель. Во время движения он не учел дорожные и погодные условия, из-за чего не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого автомобиль перевернулся.

В ДТП пострадали 24-летняя и восьмимесячная пассажирки легковушки. Они получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.