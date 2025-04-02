Собственник горящей свалки в Новороссийске ищет подрядчика для ее реконструкции

Пожар на полигоне не удается ликвидировать с 13 марта. 18 марта огонь был локализован, но 26 марта произошел частичный сход грунта, вызвавший новые очаги тления. В ночь на 27 марта возгорание удалось вновь локализовать, на данный момент площадь пожара сократилась с 2,5 тыс. до 500 кв. м. Работы по ликвидации продолжаются.