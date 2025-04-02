Пропавшего 39-летнего мужчину не могут найти две недели в Новосибирске

В Новосибирске приступили к поискам пропавшего 39-летнего Сергея Колязина. Он не вернулся домой 18 марта. Вот уже две недели о его местонахождении ничего неизвестно. Информацию об этом сообщили в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Волонтеры опубликовали на своих ресурсах ориентировку и приступили к поискам.