Пропавшего 39-летнего мужчину не могут найти две недели в Новосибирске

В Новосибирске приступили к поискам пропавшего 39-летнего Сергея Колязина. Он не вернулся домой 18 марта. Вот уже две недели о его местонахождении ничего неизвестно. Информацию об этом сообщили в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Волонтеры опубликовали на своих ресурсах ориентировку и приступили к поискам.
— Рост мужчины составляет 178 сантиметров. Он нормального телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки и черно-красную кепку, — указано в ориентировке.
Уточняется, что Сергей пропал в Заельцовском районе, однако сейчас может находиться в любой части города. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в службу 112 или на горячую линию отряда по номеру: 8−800−700−54−52.