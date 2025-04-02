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Новый вид мошенничества появился в Казахстане

Мошенники осваивают современные технологии, чтобы иметь возможность по-новому обманывать казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В этот раз в ход пошли «кружочки» Telegram. Как пишет aqparatsaqsysy, их используют, чтобы втереться в доверие.

«Взламывают аккаунты, скачивают видео, перемонтируют их и отправляют вашим близким с душещипательной историей: “Срочно нужны деньги, выручай!” — пишут авторы.

Либо мошенники могут звонить по видеосвязи, представляясь курьером, записывать экран и клепать дипфейк-кружок, будто вы сами просите помощи.

Как не стать жертвой

Если вы получили странный «кружок», позвоните человеку напрямую, чтобы проверить. Не переводите деньги без подтверждения — мошенники любят давить на эмоции. Увидели подозрительное? Сообщите в полицию.