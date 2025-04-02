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В Петербурге подросток выжил после падения с девятого этажа

Вечером 1 апреля в Невском районе Петербурга 14-летний подросток выпал из окна девятого этажа, сообщает «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранительных органов, мальчик проживал в квартире вместе с родителями и младшим братом. Перед происшествием у него произошел конфликт с матерью из-за успеваемости в школе. Женщина забрала у сына телефон и сообщила, что установит «родительский контроль». После этого подросток ушел в свою комнату на онлайн-занятие, а спустя некоторое время соседи сообщили матери, что ее сын выпал из окна.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в Детскую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него очаговую травму головного мозга.

Семья на учете в органах профилактики не состоит, жилищные условия в квартире соответствуют нормам. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подобная ситуация произошла вчера на станции метро «Петроградская». 1 апреля возле станции метро «Петроградская» из окна восьмого этажа жилого комплекса Skandi Klubb выпали два человека.