В Петербурге подросток выжил после падения с девятого этажа

По данным правоохранительных органов, мальчик проживал в квартире вместе с родителями и младшим братом. Перед происшествием у него произошел конфликт с матерью из-за успеваемости в школе. Женщина забрала у сына телефон и сообщила, что установит «родительский контроль». После этого подросток ушел в свою комнату на онлайн-занятие, а спустя некоторое время соседи сообщили матери, что ее сын выпал из окна.
Пострадавший был экстренно госпитализирован в Детскую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него очаговую травму головного мозга.
Семья на учете в органах профилактики не состоит, жилищные условия в квартире соответствуют нормам. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Подобная ситуация произошла вчера на станции метро «Петроградская». 1 апреля возле станции метро «Петроградская» из окна восьмого этажа жилого комплекса Skandi Klubb выпали два человека.