В Петербурге подросток выжил после падения с девятого этажа

По данным правоохранительных органов, мальчик проживал в квартире вместе с родителями и младшим братом. Перед происшествием у него произошел конфликт с матерью из-за успеваемости в школе. Женщина забрала у сына телефон и сообщила, что установит «родительский контроль». После этого подросток ушел в свою комнату на онлайн-занятие, а спустя некоторое время соседи сообщили матери, что ее сын выпал из окна.