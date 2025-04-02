В Алуште подрядчик обманул администрацию на 2,5 млн рублей

По версии следствия, в июле 2022 года администрация Алушты заключила два муниципальных контракта на благоустройство дворовых территорий на общую сумму 47,6 млн рублей.
«Обвиняемый, являясь ответственным за проведение благоустройства, представил в местную администрацию акты, содержащие заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости выполненных работ», — сказано в сообщении.
В результате на счет фирмы необоснованно перечислено более 2,5 млн рублей. Незаконную деятельность пресекли правоохранители. Сейчас уголовное дело о мошенничестве направлено в Алуштинский городской суд.