Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алуште подрядчик обманул администрацию на 2,5 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. В Алуште подрядчик обманул администрацию на 2,5 млн рублей при благоустройстве дворовых территорий. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Крыма.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в июле 2022 года администрация Алушты заключила два муниципальных контракта на благоустройство дворовых территорий на общую сумму 47,6 млн рублей.

«Обвиняемый, являясь ответственным за проведение благоустройства, представил в местную администрацию акты, содержащие заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости выполненных работ», — сказано в сообщении.

В результате на счет фирмы необоснованно перечислено более 2,5 млн рублей. Незаконную деятельность пресекли правоохранители. Сейчас уголовное дело о мошенничестве направлено в Алуштинский городской суд.