Подземные толчки зафиксированы у побережья Хабаровского края

Во второй половине дня 2 апреля в акватории Татарского пролива произошло землетрясение. Подземные толчки зарегистрированы геофизиками, но на территории Хабаровского края они не ощущались. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 15:48 по хабаровскому времени. Магнитуда составила 4,1, эпицентр залегал на глубине восьми километров. Расстояние до ближайшего населенного пункта — поселка Ванино — составило 24 километра.
Жители Ванинского и Советско-Гаванского районов толчков не почувствовали, обращения в экстренные службы не поступали. Все системы жизнеобеспечения работают в обычном режиме.