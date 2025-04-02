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Подземные толчки зафиксированы у побережья Хабаровского края

Эпицентр находился на глубине восьми километров.

Источник: Комсомольская правда

Во второй половине дня 2 апреля в акватории Татарского пролива произошло землетрясение. Подземные толчки зарегистрированы геофизиками, но на территории Хабаровского края они не ощущались. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным Геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 15:48 по хабаровскому времени. Магнитуда составила 4,1, эпицентр залегал на глубине восьми километров. Расстояние до ближайшего населенного пункта — поселка Ванино — составило 24 километра.

Жители Ванинского и Советско-Гаванского районов толчков не почувствовали, обращения в экстренные службы не поступали. Все системы жизнеобеспечения работают в обычном режиме.