Лаборант омской клиники лишилась 1,5 млн рублей, пытаясь получить посылку

«Заявительнице позвонил мужчина и представился сотрудником почтового отделения. Собеседник сообщил о посылке, поступившей на ее имя, и запросил четырехзначный код из смс-сообщения для получения. Омичка предоставила информацию. Затем женщине пришло сообщение от неизвестного пользователя: в личный кабинет на “Госуслугах” зашли с нового устройства», — делятся в ведомстве деталями инцидента.