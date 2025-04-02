Лаборант омской клиники лишилась 1,5 млн рублей, пытаясь получить посылку

40-летнюю омичку, которая работает рентген-лаборантом в одной из городских клиник, обманули мошенники. Они убедили женщину по телефону, что ей прислали посылку. Для регистрации послания потребовали прислать код из смс. В итоге, по данным УМВД региона, жертва аферистов лишилась 1,5 млн рублей.
«Заявительнице позвонил мужчина и представился сотрудником почтового отделения. Собеседник сообщил о посылке, поступившей на ее имя, и запросил четырехзначный код из смс-сообщения для получения. Омичка предоставила информацию. Затем женщине пришло сообщение от неизвестного пользователя: в личный кабинет на “Госуслугах” зашли с нового устройства», — делятся в ведомстве деталями инцидента.
Когда медработник позвонила в службу поддержки портала gosuslugi.ru, ей пояснили, что произошел взлом аккаунта. Завладевшие личными данными омички мошенники успели сделать доверенность от ее имени на двух граждан Украины. Специалисты Росфинмониторинга предупредили горожанку об оформлении на нее кредитов аферистами.
Как выяснила полиция, жительница Омска пыталась спасти свои средства — она оформила займы на сумму 1,43 млн рублей и перечислила их на якобы безопасный счет. Кроме того, женщина успела отправить 37 тысяч рублей на номер телефона незнакомого человека.
Омичка рассказала о случившемся мужу. Мужчина разъяснил супруге, что та стала жертвой обманщиков. Потерпевшая обратилась к правоохранителям, возбуждено уголовное дело по статье № 159 УК Российской Федерации.