В Омске сезон кикшеринга стартовал с вандализма: самокат забросили на дерево

Компания «Вуш» уже отреагировала на происшествие, заявив, что обязательно разберётся в случившемся и установит все обстоятельства. Как сообщили в компании, все самокаты подключены к системе, которая отслеживает их перемещения. Это позволяет точно определить, был ли акт вандализма совершён арендатором или же пострадал самокат, когда им пользовались другие люди.