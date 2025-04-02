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В Омске сезон кикшеринга стартовал с вандализма: самокат забросили на дерево

В компании пообещали разобраться, кто стал виновником происшествия.

Источник: Om1 Омск

Сезон проката электросамокатов в Омске начался с неприятного инцидента: неизвестный забросил самокат компании «Вуш» на дерево. Фото акта вандализма было прислано в редакцию Om1.ru Омск.

Компания «Вуш» уже отреагировала на происшествие, заявив, что обязательно разберётся в случившемся и установит все обстоятельства. Как сообщили в компании, все самокаты подключены к системе, которая отслеживает их перемещения. Это позволяет точно определить, был ли акт вандализма совершён арендатором или же пострадал самокат, когда им пользовались другие люди.

«Наши самокаты находятся на постоянной связи с системой, мы можем видеть их передвижение. Мы обязательно разберёмся, кто стал виновником происшествия», — отметили в «Вуш».

В компании напомнили, что за нецелевое использование самоката предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей, а за умышленное повреждение — до 90 тыс. рублей. В случае выявления признаков вандализма оператор обращается в правоохранительные органы.

С 28 марта в Омске возобновился прокат электросамокатов. В этом году в городе работают два оператора: «Вуш», в распоряжении которого более 2 000 самокатов, и «МТС Юрент», предоставляющий более 1 500 электросамокатов.