33-летнего иностранца выдворили из России, и он нашел незаконный способ вернуться в Уфу

В Уфе выявили незаконное пересечение государственной границы России 33-летним гражданином среднеазиатской республики. Об этом рассказала пресс-служба ФСБ республики.
Как установило следствие, в 2022 году Октябрьский городской суд привлек иностранца к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Мужчину назначили штраф, административное выдворение за пределы РФ и запрет на въезд в страну сроком на пять лет.
Однако, вернувшись на родину в 2023-м, мужчина получил новый паспорт с измененными данными, что позволило ему в марте того же года повторно пересечь границу через пункт пропуска в Оренбургской области и незаконно вернуться в Уфу.
Нарушителя выявили сотрудники ФСБ. На него завели уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Акбулакский районный суд Оренбургской области признал иностранца виновным и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Мужчина уже покинул Россию и вернулся на родину.
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