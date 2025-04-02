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Мужчина прилег на траву покурить и чуть не сжег автостоянку

Гродненец решил отдохнуть в траве и устроил пожар, сообщает МЧС Беларуси.

Источник: ОНТ

1 апреля очевидцы сообщили спасателям о возгорании сухой травы около автостоянки по улице Лиможа в Гродно. По прибытии на место происшествия, сотрудники МЧС обнаружили в зоне возгорания мужчину.

Выяснилось, что 62-летний житель Гродно решил прилечь покурить в траве возле автостоянки по ул. Лиможа. Вскоре мужчина уснул, а непотушенная сигарета стала причиной пожара.

Спасатели помогли ему выйти из опасной зоны и передали бригаде медиков, которые доставили пострадавшего с ожогами различной степени тяжести в медучреждение.