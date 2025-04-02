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За крушение самолёта в Новосибирской области осудят командира

Инцидент произошёл в апреле 2023 года.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В суд в Новосибирске направили уголовное дело в отношении командира воздушного судна «C-172N» — в апреле 2023 года самолёт упал. Подробности истории рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что обвиняемый осуществил полёт с посадочной платформы «Городской Аэропорт» — из-за допущенных нарушений техники пилотирования самолёт потерпел крушение. Ущерб владельцу воздушного судна — более 8,4 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.