За крушение самолёта в Новосибирской области осудят командира

В суд в Новосибирске направили уголовное дело в отношении командира воздушного судна «C-172N» — в апреле 2023 года самолёт упал. Подробности истории рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Сообщается, что обвиняемый осуществил полёт с посадочной платформы «Городской Аэропорт» — из-за допущенных нарушений техники пилотирования самолёт потерпел крушение. Ущерб владельцу воздушного судна — более 8,4 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.