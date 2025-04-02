В Челябинске толпа из 10 человек жестоко избила двух подростков

Телеграм-канал Mash высказывает предположение, что причина конфликта — месть. Мальчиков могли жестоко избить за то, что один из них прыснул баллончиком в лицо девочке. Та пожаловалась друзьям, обидчиков позвали на разборки. Противник взял с собой только друга. Силы в итоге оказались не равны.