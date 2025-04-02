В Челябинске толпа из 10 человек жестоко избила двух подростков

Полиция проводит проверку по факту нападения толпы из десяти человек на двух подростков в Ленинском районе Челябинска. Об этом сообщается в сообществе ЖК «Плодушка» в соцсети «ВКонтакте».
Все произошло вечером 26 марта в парке Плодушка, говорится в тексте публикации. В неравной драке сошлись подростки — десять человек против двоих. Их повалили на землю и запинали. Украли телефон и карточку, но спустя время подкинули назад.
Предварительно, в результате потасовки один из потерпевших получил сотрясение мозга и перелом носа, ушибы тела и сильно повредил руку. У второго — ушибы и ссадины. В посте говорится, что потерпевшие знают нападавших.
Телеграм-канал Mash высказывает предположение, что причина конфликта — месть. Мальчиков могли жестоко избить за то, что один из них прыснул баллончиком в лицо девочке. Та пожаловалась друзьям, обидчиков позвали на разборки. Противник взял с собой только друга. Силы в итоге оказались не равны.