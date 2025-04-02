Подросток из Перми вышел на автобусной остановке и заблудился в лесу

Происшествие с участием несовершеннолетнего пермяка случилось в минувшую субботу, 29 марта. Оперативному дежурному ведомства сообщили, что подросток вышел на остановке общественного транспорта и решил зайти в лес. Через некоторое время он заблудился, из-за чего для его поисков пришлось отправить муниципальных спасателей. На место выехали две группы службы спасения, а также волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».