Подросток из Перми вышел на автобусной остановке и заблудился в лесу

Подросток из Перми вышел на автобусной остановке, зашёл в лес и заблудился, сообщает Пермская городская служба спасения.
Происшествие с участием несовершеннолетнего пермяка случилось в минувшую субботу, 29 марта. Оперативному дежурному ведомства сообщили, что подросток вышел на остановке общественного транспорта и решил зайти в лес. Через некоторое время он заблудился, из-за чего для его поисков пришлось отправить муниципальных спасателей. На место выехали две группы службы спасения, а также волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Для обнаружения пропавшего ребёнка спасатели и волонтёры проводили пешие поиски, а также обследовали лесополосу на снегоходах. В процессе они подавали световые и звуковые сигналы. По итогу юного пермяка удалось найти, он не нуждался в медицинской помощи.
Всего за неделю с 24 по 30 марта городская служба спасения выезжала 45 раз и спасла шесть человек.