Три минометные мины взорвали под Воронежем

В Воронежской области успешно произвели утилизацию трех минометных мин времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС России во вторник, 1 апреля.
Аварийно-спасательная служба уничтожила три боеприпаса к 11:00, утилизировав 81 мм минометные мины на специально отведенной площадке в Каширском муниципальном районе. Процесс прошел без происшествий.
На прошлой неделе на той же территории были уничтожены еще два боеприпаса. Их обнаружили в Воронеже после соответствующего запроса от городской администрации.