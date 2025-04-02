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Три минометные мины взорвали под Воронежем

Их уничтожили в Каширском районе.

В Воронежской области успешно произвели утилизацию трех минометных мин времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС России во вторник, 1 апреля.

Аварийно-спасательная служба уничтожила три боеприпаса к 11:00, утилизировав 81 мм минометные мины на специально отведенной площадке в Каширском муниципальном районе. Процесс прошел без происшествий.

На прошлой неделе на той же территории были уничтожены еще два боеприпаса. Их обнаружили в Воронеже после соответствующего запроса от городской администрации.