Двое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидий

По данным ведомства, двое мужчин 18 октября 2024 года добывали мидий в период нереста возле причала в Нахимовском районе. Для вылова использовали самодельный скребок-сачок, который является средством массового истребления водных биологических ресурсов, подчеркнули в прокуратуре.
«Таким образом, в акватории Южной бухты злоумышленники незаконно собрали свыше 16 тысяч экземпляров мидий, причинив государству ущерб в размере более 350 тысяч рублей», уточнили в прокуратуре Севастополя.
В госоргане сообщили, что добытые мидии мужчины планировали доставить в арендованных цех для переработки, фасовки и продажи, но были задержаны на месте сотрудниками пограничных органов.
Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновным 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании с мужчин полной суммы ущерба.