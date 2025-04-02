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Двое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидий

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Двоих жителей Севастополя осудили за незаконную добычу 16 тысяч экземпляров мидий. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

По данным ведомства, двое мужчин 18 октября 2024 года добывали мидий в период нереста возле причала в Нахимовском районе. Для вылова использовали самодельный скребок-сачок, который является средством массового истребления водных биологических ресурсов, подчеркнули в прокуратуре.

«Таким образом, в акватории Южной бухты злоумышленники незаконно собрали свыше 16 тысяч экземпляров мидий, причинив государству ущерб в размере более 350 тысяч рублей», уточнили в прокуратуре Севастополя.

В госоргане сообщили, что добытые мидии мужчины планировали доставить в арендованных цех для переработки, фасовки и продажи, но были задержаны на месте сотрудниками пограничных органов.

Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновным 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании с мужчин полной суммы ущерба.