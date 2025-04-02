На улице Нансена в Ростове произошел пожар, эвакуировали 11 человек

Как уточнили в ведомстве, огонь в квартире на шестом этаже разгорелся вечером 31 марта. Пожарных вызвали в 19:59, пламя на 6 кв. метрах ликвидировали в 20:16. На месте от МЧС работали 12 человек, использовалось три автоцистерны.