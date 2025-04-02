На улице Нансена в Ростове произошел пожар, эвакуировали 11 человек

На улице Нансена в Ростове-на-Дону во время пожара в жилом доме эвакуировали 11 человек. Возгорание было оперативно потушено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, огонь в квартире на шестом этаже разгорелся вечером 31 марта. Пожарных вызвали в 19:59, пламя на 6 кв. метрах ликвидировали в 20:16. На месте от МЧС работали 12 человек, использовалось три автоцистерны.
Предварительно, причиной происшествия стало стало короткое замыкание холодильника.
Спасатели просят жителей Дона проверять состояние проводки и бытовой техники. Также всем советуют установить дома пожарный извещатель.