Незаконного мигранта из Уфы отправили на историческую родину

Нарушитель покинул Россию и вернулся на свою историческую родину, добавили в ведомстве.
По данным УФСБ, в 2022 году иностранный гражданин решением Октябрьского городского суда был привлечен к административной ответственности: его оштрафовали и выслали из страны с запретом возвращаться в Россию в течение пяти лет.
В марте 2023 года фигурант дела вновь пересек границу РФ и вернулся в Уфу. В этот раз он показал на таможне паспорт с другими «установочными данными», которые он изменил на родине. Вскоре после повторного задержания сотрудники УФСБ установили его первоначальные данные.