Незаконного мигранта из Уфы отправили на историческую родину

В марте 2023 года фигурант дела вновь пересек границу РФ и вернулся в Уфу. В этот раз он показал на таможне паспорт с другими «установочными данными», которые он изменил на родине. Вскоре после повторного задержания сотрудники УФСБ установили его первоначальные данные.