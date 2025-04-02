Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубраков: задержаны 37 участников мошеннического колл-центра

Члены преступной группы подозреваются в совершении более 100 преступлений на территории России и Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Участники колл-центра, которые совершали преступления на территории России и Беларуси, задержаны в белорусской столице, об этом сообщил министр внутренних дел республики Иван Кубраков, передает корреспондент Sputnik.

«По линии противодействия киберпреступлениям вчера буквально были задержаны члены одной из преступных групп — это колл-центр, который был выявлен на территории Минска. Задержаны 37 человек, которые совершали мошенничества», — сказал министр.

Изъяты значительные суммы денег, дорогостоящие автомобили.

По его словам, данные лица подозреваются в совершении более 100 преступлений на территории России и Беларуси. Расследование уголовных дел будет продолжаться.

Кубраков высказал уверенность, что большая сеть мошеннических колл-центров есть не только на территории России.