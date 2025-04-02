Кубраков: задержаны 37 участников мошеннического колл-центра

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Участники колл-центра, которые совершали преступления на территории России и Беларуси, задержаны в белорусской столице, об этом сообщил министр внутренних дел республики Иван Кубраков, передает корреспондент Sputnik.
«По линии противодействия киберпреступлениям вчера буквально были задержаны члены одной из преступных групп — это колл-центр, который был выявлен на территории Минска. Задержаны 37 человек, которые совершали мошенничества», — сказал министр.
Изъяты значительные суммы денег, дорогостоящие автомобили.
По его словам, данные лица подозреваются в совершении более 100 преступлений на территории России и Беларуси. Расследование уголовных дел будет продолжаться.
Кубраков высказал уверенность, что большая сеть мошеннических колл-центров есть не только на территории России.