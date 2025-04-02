Отец мальчика, покусанного хаски в Сочи, рассказал о его состоянии после второй операции

По его словам, врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) отменили капельницы и уколы, оставив только питание. Сейчас мальчик набирается сил перед следующей операцией, которая запланирована на следующую неделю.



Напомним, ребенок получил тяжелые травмы лица после нападения двух хаски 26 февраля в садовом товариществе в Сочи. Собаке удалось сорваться с привязи, и они напали на мальчика, причинив ему серьезные увечья.



Первую операцию ребенок перенес 18 марта, но спустя две недели выяснилось, что часть пересаженной кожи не прижилась. Врачи приняли решение о повторном хирургическом вмешательстве, которое провели 1 апреля.



Медики прогнозируют, что лечение и реконструкция лица займут от пяти до десяти лет. Для восстановления носа планируется использовать хрящи самого пациента, а кожу щек постепенно растянут при помощи специальных экспандеров.