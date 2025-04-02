«Народный депутат» экстремистской организации предстала перед судом в Приморье

Преступница получила пять лет лишения свободы условно.
По данным следствия, осужденная активно привлекала сторонников в экстремистское сообщество, участники которого отрицают легитимность российской власти, не признают законы и называют Российскую Федерацию «коммерческой фирмой». Основной целью организации является создание параллельных органов управления и попытки захвата власти в регионах.
Расследование подтвердило причастность обвиняемой, которая являлась «народным депутатом» и одной из главных вербовщиков в данной организации, к распространению идеологии движения, за что она понесла наказание.
«Деятельность организации пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по объединениям ВКС в ЗАТО г. Фокино Приморского края», — рассказали в otvprim.tv.
На женщину было заведено уголовное дело за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации, а суд Фокино приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно.
*Признана экстремистской на территории РФ.