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«Народный депутат» экстремистской организации предстала перед судом в Приморье

Приморский суд вынес приговор жительнице Фокино за вербовку людей в запрещенную организацию «Граждане СССР».

Источник: Freepik

Преступница получила пять лет лишения свободы условно.

По данным следствия, осужденная активно привлекала сторонников в экстремистское сообщество, участники которого отрицают легитимность российской власти, не признают законы и называют Российскую Федерацию «коммерческой фирмой». Основной целью организации является создание параллельных органов управления и попытки захвата власти в регионах.

Расследование подтвердило причастность обвиняемой, которая являлась «народным депутатом» и одной из главных вербовщиков в данной организации, к распространению идеологии движения, за что она понесла наказание.

«Деятельность организации пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по объединениям ВКС в ЗАТО г. Фокино Приморского края», — рассказали в otvprim.tv.

На женщину было заведено уголовное дело за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации, а суд Фокино приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно.

*Признана экстремистской на территории РФ.