Стали известны подробности обвинения, предъявленного основателю «Русагро»

«Мошкович и Басов путем обмана убедили Бурова в необходимости продажи акций, которые составляют 85% уставного капитала, обещая в том числе инвестиции со стороны подконтрольных Мошковичу организаций, восстановление платежеспособности “Солнечных продуктов” и продолжения совместной предпринимательской деятельности по производству масложировой продукции», — говорится в предъявленном следователями СД МВД бизнесменам обвинении в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Адвокат Басова Руслан Кожура подтвердил «Ъ» данную информацию, отметив, что она содержится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, представленном ранее в Мещанский суд Москвы, который арестовал его подзащитного и Мошковича.
«Однако еще тогда адвокаты заявили, что из данного постановления не ясно, в чем собственно заключался обман потерпевшего, обвинение в этой части не раскрыто, то есть не ясно — был ли сам обман, или нет», — сказал адвокат. Он добавил, что на данный аргумент адвокаты, в частности, ссылаются в жалобе на арест Басова. Последний, по версии следствия, вместе с Мошковичем выполнял некие общие управленческие функции в «Солнечных продуктах», на чем, собственно, и строится второй пункт обвинения — в злоупотреблении полномочиями.
«Однако это не соответствует действительности, никаких управленческих функций они там не выполняли», — прокомментировал «Ъ» обвинение другой защитник Басова Дмитрий Кравченко.
Адвокаты назвали предъявленное предпринимателям обвинение незаконным, отметив, что в уголовном деле идет речь исключительно о коммерческом споре.
«Ни на копейку интересов государства этот спор не касается», — подчеркнул Руслан Кожура.
Вадима Мошковича и Максима Басова задержали 26 марта. По версии следствия, основатель ГК и бывший гендиректор обманули партнера при покупке холдинга «Солнечные продукты». Мещанский суд Москвы 27 марта удовлетворил ходатайства следственного департамента МВД об аресте фигурантов. Мошкович также обжаловал свой арест. Защита предлагала за него залог в 1 млрд руб., однако суд принял доводы следствия, представитель которого заявил, что предприниматель может улететь за границу на собственном самолете Bombardier. Сам бизнесмен сказал, что самолетом не владеет.