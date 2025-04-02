Стали известны подробности обвинения, предъявленного основателю «Русагро»

«Однако еще тогда адвокаты заявили, что из данного постановления не ясно, в чем собственно заключался обман потерпевшего, обвинение в этой части не раскрыто, то есть не ясно — был ли сам обман, или нет», — сказал адвокат. Он добавил, что на данный аргумент адвокаты, в частности, ссылаются в жалобе на арест Басова. Последний, по версии следствия, вместе с Мошковичем выполнял некие общие управленческие функции в «Солнечных продуктах», на чем, собственно, и строится второй пункт обвинения — в злоупотреблении полномочиями.