В Казани пожилой водитель легковушки потерял сознание за рулем и влетел в забор

Как стало известно «Татар-информу» от Госавтоинспекции Казани, 74-летнего мужчину с ушибом груди увезли в Городскую клиническую больницу № 7.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Сегодня в Казани, на улице Товарищеской, водитель за рулем автомобиля Renault потерял сознание, выехал на встречку и влетел в забор.
Как стало известно «Татар-информу» от Госавтоинспекции Казани, 74-летнего мужчину с ушибом груди увезли в Городскую клиническую больницу № 7.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.