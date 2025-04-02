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В Казани пожилой водитель легковушки потерял сознание за рулем и влетел в забор

Сегодня в Казани, на улице Товарищеской, водитель за рулем автомобиля Renault потерял сознание, выехал на встречку и влетел в забор.

Как стало известно «Татар-информу» от Госавтоинспекции Казани, 74-летнего мужчину с ушибом груди увезли в Городскую клиническую больницу № 7.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.