Метод распыления: мошенники начали красть пароли новым способом

В рамках этой схемы злоумышленники пытаются подобрать правильную комбинацию логина и пароля для доступа к различным системам. В отличие от традиционных атак, которые сосредоточены на взломе одной учетной записи путем перебора множества паролей, метод распыления позволяет находить один пароль для множества учетных записей одновременно.