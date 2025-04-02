Метод распыления: мошенники начали красть пароли новым способом

Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Маргарита Павлова, передает ИА DEITA.RU.
В рамках этой схемы злоумышленники пытаются подобрать правильную комбинацию логина и пароля для доступа к различным системам. В отличие от традиционных атак, которые сосредоточены на взломе одной учетной записи путем перебора множества паролей, метод распыления позволяет находить один пароль для множества учетных записей одновременно.
Списки учетных записей для атак формируются из открытых баз данных, ставших доступными в результате утечек информации с различных онлайн-платформ. По словам Павловой, пользователи часто используют одни и те же данные для входа на разные сайты, что значительно упрощает задачу злоумышленников.
Для подбора паролей киберпреступники используют агрегированные словари, содержащие распространенные пароли и их вариации, сообщают «Известия».
Таким образом, мошенники стремятся применить один из популярных паролей к большому количеству учетных записей и продолжают пробовать другие комбинации, пока не найдут «ключ» к определенному набору пользователей.