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В Подмосковье девять детей пострадали из-за взрыва хлопушки-бомбочки в школе

Одна девочка госпитализирована.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Девять детей пострадали после взрыва хлопушки-бомбочки в школе Истры, одна девочка госпитализирована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Истра, СОШ № 2, 2 апреля ученик 5 класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику хлопушку-бомбочку, которая взорвалась, в составе имелась некая химическая смесь. Девяти детям стало плохо, им оказали медицинскую помощь, сообщили родителям, вызвали скорую и полицию. Одна из учениц госпитализирована в Истринскую клиническую больницу», — сказал собеседник агентства.