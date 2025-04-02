В Подмосковье девять детей пострадали из-за взрыва хлопушки-бомбочки в школе

«Истра, СОШ № 2, 2 апреля ученик 5 класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику хлопушку-бомбочку, которая взорвалась, в составе имелась некая химическая смесь. Девяти детям стало плохо, им оказали медицинскую помощь, сообщили родителям, вызвали скорую и полицию. Одна из учениц госпитализирована в Истринскую клиническую больницу», — сказал собеседник агентства.