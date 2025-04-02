«Сняла все сбережения, открыла несколько счетов в банке и перевела туда все деньги, включая зарплату». В Минской области женщина лишилась 127 000 рублей и продала авто, поверив мошенникам

Белоруска лишилась всех сбережений и продала авто, поговорив с мошенниками. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Говорится, что 13 февраля 2025 года 30-летней жительнице Минского района на мобильный позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сказал про одобренный на имя женщины кредит. Она удивилась данному факту, так как не оформляла никаких заявок. Звонивший сказал, что вероятнее всего речь идет о мошенничества.
В СК обратили внимание, что после этого аферистами была начата спланированная операция. Под предлогом защиты от злоумышленников, разговор перевели на лжесотрудников другого банка, затем соединили с сотрудником якобы Департамента финансовых расследований. Жительнице Минского района сказали про якобы открытые на ее имя пять счетов в разных финучреждениях, через которые аферисты совершают несанкционированные операции.
После этого к разговору подключился псевдоследователь. Он предупредил женщину о заведении уголовного дела, об обысках, которые якобы будут у нее проводиться, а также про изъятие всех незадекларированных денег. Белоруска, находясь под постоянным давлением и убеждением, что она спасает свои средства, сама сняла все свои сбережения, открыла несколько счетов в банке и перевела туда все деньги, включая заработную плату.
В ведомстве заметили, что мошенники предусмотрели все. Они сказали, что указанные карты следует проверить на наличие «красных полосок». Для этого нужно включить камеру и навести ее на карту.
«На протяжении всего этого времени в телефоне велась запись экрана. Благодаря такому обману интернет-аферисты завладели данными вновь открытых карт-счетов», — обратили внимание в СК.
После этого последовал шаг, связанный с оформлением кредита на 50 000 рублей, якобы для того, чтобы аннулировать все предыдущие заявки. Затем мошенники приняли решение забрать у женщины ее дорогостоящий автомобиль. Якобы под предлогом помощи сотрудникам КГБ с целью проверки причастности к преступлениям «перекупа», белоруску смогли убедить продать Renault за 8500 долларов. После этого деньги также были переведены на счет.
«К слову, при продаже транспорта договор не заключался, однако “специалисты” уверили, что документы скоро придут на электронную почту и вообще, все эти действия были фиктивными, так как авто якобы не снят с учета», — заявили в Следственном комитете.
Женщина под различными предлогами продолжила брать деньги в долг у знакомых, переводя деньги аферистам. Только 21 февраля белоруска смогла понять, что стала жертвой мошенников.
«Она потеряла все свои сбережения, взяла кредиты и лишилась автомобиля, доверившись “голосу” в телефоне. Общая сумма ущерба составила свыше 127 тысяч рублей», — акцентировали внимание в СК.
Следователи завели уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий и следственных действий, которые направления на установление всех причастных к преступной схеме.
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