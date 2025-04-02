«Сняла все сбережения, открыла несколько счетов в банке и перевела туда все деньги, включая зарплату». В Минской области женщина лишилась 127 000 рублей и продала авто, поверив мошенникам

После этого к разговору подключился псевдоследователь. Он предупредил женщину о заведении уголовного дела, об обысках, которые якобы будут у нее проводиться, а также про изъятие всех незадекларированных денег. Белоруска, находясь под постоянным давлением и убеждением, что она спасает свои средства, сама сняла все свои сбережения, открыла несколько счетов в банке и перевела туда все деньги, включая заработную плату.