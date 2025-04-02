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Иностранец сел на 3 года за продажу «конструктора» вместо целой машины в Приморье

Михайловский районный суд Приморского края приговорил уроженца Республики Армения к трем годам лишения свободы за мошенничество в крупном размере, связанное с продажей автомобиля с несоответствующим статусом.

Источник: AP 2024

Подробности сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

Как установило следствие, житель Красноярска нашел на платформе «Дром» объявление о продаже автомобиля в Приморье. Он связался с продавцом, уточнил техническое состояние машины и наличие документов. Полученная информация его устроила, после чего он прибыл в регион для совершения сделки.

Однако уже по дороге домой покупатель обнаружил неисправности двигателя. Позже он выяснил, что транспортное средство было ввезено в Россию в разобранном виде и официально числилось как «конструктор». Продавец отказался возвращать деньги, в результате чего потерпевший обратился в полицию.

«Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ. С учетом наличия в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений назначил наказание — 3 года лишения свободы в ИК строгого режима», — рассказали в пресс-службе.