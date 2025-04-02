Иностранец сел на 3 года за продажу «конструктора» вместо целой машины в Приморье

Подробности сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
Как установило следствие, житель Красноярска нашел на платформе «Дром» объявление о продаже автомобиля в Приморье. Он связался с продавцом, уточнил техническое состояние машины и наличие документов. Полученная информация его устроила, после чего он прибыл в регион для совершения сделки.
Однако уже по дороге домой покупатель обнаружил неисправности двигателя. Позже он выяснил, что транспортное средство было ввезено в Россию в разобранном виде и официально числилось как «конструктор». Продавец отказался возвращать деньги, в результате чего потерпевший обратился в полицию.
«Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ. С учетом наличия в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений назначил наказание — 3 года лишения свободы в ИК строгого режима», — рассказали в пресс-службе.