Иностранец сел на 3 года за продажу «конструктора» вместо целой машины в Приморье

Однако уже по дороге домой покупатель обнаружил неисправности двигателя. Позже он выяснил, что транспортное средство было ввезено в Россию в разобранном виде и официально числилось как «конструктор». Продавец отказался возвращать деньги, в результате чего потерпевший обратился в полицию.