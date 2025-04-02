Гражданин Латвии пытался ввезти в Беларусь коноплю и психотропы, его задержали

Ночью 31 марта в пункте пропуска «Бенякони» лидские пограничники обнаружили у гражданина Латвии емкости с курительной смесью, содержащей в своем составе коноплю, а также таблетки с психотропным веществом. Мужчина следовал из Литвы в Беларусь. Гражданин Латвии попытался спрятать запрещенные вещества в коробке из-под сока, которая находилась в его багаже. Вскоре стало известно, что он планировал использовать запрещенные вещества в личных целях. Задержанный передан сотрудникам Вороновского РОВД для дальнейшего разбирательства.