Гражданин Латвии пытался ввезти в Беларусь коноплю и психотропы, его задержали

Ночью 31 марта в пункте пропуска «Бенякони» лидские пограничники обнаружили у гражданина Латвии емкости с курительной смесью, содержащей в своем составе коноплю, а также таблетки с психотропным веществом. Мужчина следовал из Литвы в Беларусь. Гражданин Латвии попытался спрятать запрещенные вещества в коробке из-под сока, которая находилась в его багаже. Вскоре стало известно, что он планировал использовать запрещенные вещества в личных целях. Задержанный передан сотрудникам Вороновского РОВД для дальнейшего разбирательства.
В пограничном ведомстве напомнили, что за незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена уголовная ответственность (ст.328−1 УК). Нарушителю грозит лишение свободы на срок до семи лет. «Обязательно проверяйте состав продуктов и лекарственных средств, приобретаемых за границей. Разъяснение по порядку перемещения подобных товаров через белорусскую границу входит в компетенцию Государственного таможенного комитета Республики Беларусь», — подчеркнули в ГПК.