В Калининграде осудили 10 участников преступной группы на сроки от 2 до 7 лет

КАЛИНИНГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда приговорил 10 жителей области к лишению свободы на сроки от двух до семи лет в колонии строгого режима по обвинению в организации контрабанды более 500 кг янтаря на 25 млн рублей с территории Калининградской области в Литву. Об этом сообщила прокуратура области.
«Ленинградский районный суд г. Калининграда вынес приговор по уголовному делу в отношении 10 жителей области. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда, покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов)», — говорится в сообщении.
С учетом обвинения подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 лет до 7 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В суде установлено, что в 2022 году участники организованной группы осуществляли незаконное перемещение янтаря из Калининграда на приграничные территории и через границу Таможенного союза в Литовскую Республику. Обвиняемые осуществили контрабанду 189,7 кг янтаря стоимостью более 25 млн рублей. При попытке переместить через границу еще 334 кг янтаря соучастники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Как сообщила пресс-служба Калининградского областного суда, у троих осужденных конфискованы солидарно денежные средства, эквивалентные стоимости предмета контрабанды, в размере 23 374 380,30 рублей, с одного из них — еще 2 383 497,15 рублей. Янтарь весом 334,017 кг также конфискован и обращен в доход государства.