В Калининграде осудили 10 участников преступной группы на сроки от 2 до 7 лет

КАЛИНИНГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда приговорил 10 жителей области к лишению свободы на сроки от двух до семи лет в колонии строгого режима по обвинению в организации контрабанды более 500 кг янтаря на 25 млн рублей с территории Калининградской области в Литву. Об этом сообщила прокуратура области.