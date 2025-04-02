Студентов госпитализировали после пожара в общежитии в Караганде

Возгорание произошло в девятиэтажном общежитии Карагандинского университета имени Букетова в ночь на второе апреля. По данным пресс-службы ДЧС региона, на первом этаже здания загорелся мусор в мусоропроводе на площади 1,5 квадратных метра.
«Силами ДЧС при помощи спасательных колпаков по лестничному маршу из общежития спасены четыре человека. Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание ликвидировано за 19 минут. Предварительная причина пожара — открытый источник огня», — сообщили в ДЧС.
Несмотря на небольшую площадь возгорания и оперативную работу спасателей, есть пострадавшие. Десять студентов доставлены в больницу имени Макажанова и ОДКБ для расширенного осмотра.
«Состояние при поступлении оценивалось как стабильное и в настоящее время остается без ухудшения. Проводится дополнительное обследование с последующим амбулаторным лечением», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.