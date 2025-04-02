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Ушла и не вернулась: в Уфе исчезла 21-летняя девушка

В Уфе пропала 21-летняя Алсу Закирова.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались поиски 21-летней Алсу Закировой. Об исчезновении девушки рассказали волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По информации поисковиков, уфимка пропала еще в прошлом месяце, 24-го числа. Девушка надела на себя черную куртку, голубые джинсы, розовую шапку, черные ботинки и ушла из дома. Больше недели Алсу не выходит на связь с родными и не дает знать, где находится.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.

Если Вы обладаете информацией о судьбе пропавшей, просьба сообщать по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

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