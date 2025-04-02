Ушла и не вернулась: в Уфе исчезла 21-летняя девушка

По информации поисковиков, уфимка пропала еще в прошлом месяце, 24-го числа. Девушка надела на себя черную куртку, голубые джинсы, розовую шапку, черные ботинки и ушла из дома. Больше недели Алсу не выходит на связь с родными и не дает знать, где находится.