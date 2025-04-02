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«Изъяты крупные суммы денег и дорогие авто». МВД задержало 37 человек, раскрыв в Минске мошеннический колл-центр, действовавший в РФ и Беларуси

Глава МВД Кубраков: 37 участников колл-центра мошенников задержаны в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Иван Кубраков сообщил о задержании участников мошеннического колл-центра, пишет Sputnik Беларусь.

В частности, в Минске задержаны 37 фигурантов, которым инкриминируют совершение свыше 100 преступлений в России и Беларуси. У подозреваемых изъяли крупные денежные суммы и дорогие авто.

— Данные лица подозреваются в совершении более 100 преступлений на территории России и Беларуси, — прокомментировал глава МВД.

Кубраков уточнил, что расследование уголовных дел будет продолжено. Но также заметил, что большая сеть мошеннических колл-центров есть не только в России.

Также частная стоматология годами уклонялась от уплаты налогов в Витебской области: «Выручку отдавали владельцем».

А в Минске директор, его зам, главбух и другие подчиненные годами грабили предприятие и пойдут под суд: «Бухгалтера взяли под стражу».