«Изъяты крупные суммы денег и дорогие авто». МВД задержало 37 человек, раскрыв в Минске мошеннический колл-центр, действовавший в РФ и Беларуси

Министр внутренних дел Иван Кубраков сообщил о задержании участников мошеннического колл-центра, пишет Sputnik Беларусь.
В частности, в Минске задержаны 37 фигурантов, которым инкриминируют совершение свыше 100 преступлений в России и Беларуси. У подозреваемых изъяли крупные денежные суммы и дорогие авто.
— Данные лица подозреваются в совершении более 100 преступлений на территории России и Беларуси, — прокомментировал глава МВД.
Кубраков уточнил, что расследование уголовных дел будет продолжено. Но также заметил, что большая сеть мошеннических колл-центров есть не только в России.
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