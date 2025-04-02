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Забил до смерти и сжег: жестокое убийство произошло в Алматинской области

В Казнете активно распространяется видео автомобиля, сгоревшего дотла, в салоне которого обнаружили обгоревшие останки человека, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

В паблике EGOV.PRESS пишут, что подозреваемый убил мужчину ударом молотка по голове из-за конфликта по бизнесу. После этого он попытался скрыть следы, сжёг тело в машине и уехал.

В ДП Алматинской области подтвердили информацию.

«По факту убийства полицией начато досудебное расследование. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по “горячим следам” установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении.