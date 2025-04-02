Забил до смерти и сжег: жестокое убийство произошло в Алматинской области

«По факту убийства полицией начато досудебное расследование. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по “горячим следам” установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении.