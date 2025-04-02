В Екатеринбурге десятки человек эвакуировались из-за пожара в 25-этажке

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром поступил сигнал о пожаре на улице Рассветная в уральской столице. Горела квартира, расположенная на 15-м этаже муниципального 25-этажного жилого дома. На площади 15 квадратных метров огнем оказались повреждены отделка балкона и домашнее имущество.